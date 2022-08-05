إسلام آباد 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف تركيز حكومته على معالجة أزمة التضخم والسيطرة على موجة الغلاء المعيشي.وسلطت الضوء على ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم الباكستاني لليوم الثالث على التوالي مع استمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية ضمن موجة إيجابية تشهدها مؤشرات الاقتصاد الباكستاني منذ أيام.واهتمت باتفاق باكستان واليابان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والتجارية، وتأكيد باكستان وفيتنام حرصهما على تعزيز التفاعل للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل من التعاون.وتناقلت صحف الجمعة متفرقات منها مساعي السلطة الفلسطينية لحشد تأييد دولي يُمكن فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وتسجيل اليابان زيادة واضحة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.// انتهى //06:00ت م0017