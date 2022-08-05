نجران 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة بدر الجنوب ، و ثار ، وحبونا ، وخباش ، ويدمة.وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الثالثة مساءً.// انتهى //06:03ت م0018