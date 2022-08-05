عام / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
سيئول 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس
سجلت كوريا الجنوبية 112901 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونا و273 ألفا و11 .
وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 47 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و191 حالة.
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06:15ت م
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