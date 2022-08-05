سيئول 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية 112901 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونا و273 ألفا و11 .وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 47 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و191 حالة.// انتهى //06:15ت م0019