اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
طوكيو 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 67ر199 نقطة أو ما يعادل 71ر0% ليصل إلى 87ر28131 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 19ر13 نقطة، أو68ر0% ، ليصل إلى 92ر1943 نقطة.
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