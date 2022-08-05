طوكيو 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 67ر199 نقطة أو ما يعادل 71ر0% ليصل إلى 87ر28131 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 19ر13 نقطة، أو68ر0% ، ليصل إلى 92ر1943 نقطة.// انتهى //07:25ت م0023