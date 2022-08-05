المدينة المنورة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأطلقت جمعية أبناؤنا الخيرية بالمدينة المنورة مشروع برمجة ( الروبوت – المستوى الأول ) مستهدفة الفئة العمرية الناشئة من الجنسين من 9 إلى 17 سنة .وتضمن المشروع الذي يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الأبناء في مجال البرمجة وتكنولوجيا الأكواد والروبوت، عروض شائقة قدمها الأبناء المتدربون لمشروعات التدريب والبرامج التي نجحوا في تصميمها .وأكدت المديرة التنفيذية للجمعية سها القرافي أن مسابقة الروبوت السنوية التي تقام ضمن المشروع ، تدعم وتعزز قدرات الناشئة والطلبة بأنشطة لا صفية متطورة تتوافق مع خطط المملكة التي تهدف جمعية أبناؤنا الخيرية في إعداد الأبناء وتنمية قدراتهم لمواكبة العملية التعليمية الأكثر فائدة لهم، ولأن الروبوت من أكثر التقنيات التي تساعد على تطوير ودعم مهارات الأطفال منذ الصغر حرصنا على تعليمهم ولتحفيزهم على التفكير الإيجابي ومنحهم القدرة على الإبداع والابتكار والاكتشاف . وفي الختام تم تكريم المتدربين وتسليمهم الشهادات التقديرية.// انتهى //07:41ت م0025