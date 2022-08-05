القاهرة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحكومته بدعم مصروفات الدراسة لطلاب الجامعات الأهلية، وبلورة حزم تحفيزية للأطباء، وكذلك زيادة الموارد المالية لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، بما يسهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.وتناقلت تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن أجهزة الدولة تقوم بجهود كبيرة في التعامل مع التحديات التي تفرضها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن تلك الجهود ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، والاجتماعية، وكذا ما يتعلق بملف الأمن الغذائي.ونشرت صحف الجمعة ترحيب مصر بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافييّن، وتطلعها إلى أن يُسهم ذلك في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة ودعم مبادرات الحل السياسي.فلسطينيًا، أشارت إلى تحذير قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، من دعوات مستوطنين إسرائيليين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يومي السبت والأحد المقبلين بالألاف تحت ذريعة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن موجة الحر الخانق التي تضرب فرنسا وإسبانيا.// انتهى //09:46ت م0026