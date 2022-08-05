تونس 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها انعقاد مجلس الوزراء التونسي برئاسة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وصادق على العديد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.وتطرقت صحف الجمعة إلى المحادثات التي أجرتها وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زنينغا، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية .وأخبرت عن انهيار أربع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، بفعل حريق مستمر منذ ثلاثة أسابيع، وذلك في الذكرى السنوية الثانية للانفجار المدمر الذي ضرب الميناء وألحق دمارا هائلا بالعاصمة اللبنانية.وتابعت في شأن آخر مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي اغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، بالإضافة إلى اغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت واغلاق المعابر.وكتبت صحف تونس عن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي في أكبر توسع للتحالف المكون من 30 عضوًا منذ التسعينات، واعلان واشنطن حالة الطوارئ الصحية إثر إصابة آلاف الأشخاص بمرض جدري القرود.// انتهى //09:57ت م0027