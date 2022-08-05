الرباط 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن عودة الحرائق إلى غابات واقعة وسط البلاد، أسفرت حتى الآن عن إتلاف نحو 300 هكتار من الغطاء الغابوي، بينما تكثف فرق الإطفاء جهودها برا وجوا لإخماد النيران بشكل تام.وتطرقت صحف الجمعة إلى موجة الترحيب الدولي الواسع بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين، والتأكيد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.وتناولت صحف الرباط دعوة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى ضرورة وضع خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في العراق ، ودعوة واشنطن والأمم المتحدة إلى الحوار بين كل الأطراف.وعرجت الصحف على تعهد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ونظيرها الكوري الجنوبي بدعم الجهود المبذولة للحفاظ على قوة ردع قوية ضد كوريا الشمالية ونزع سلاحها النووي.كما أشارت الصحف إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف "ناتو" في أكبر توسيع للتحالف المكون من 30 عضوا منذ التسعينات.وتناقلت صحف المغرب اعلان الحكومة الهولندية عن شح رسمي في المياه بالبلاد بسبب تداعيات الجفاف.// انتهى //10:06ت م0028