الخرطوم 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على استقبال رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي، بالقصر الرئاسي بأنجمينا أمس، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي. وبحث الجانبان الملفات المشتركة بين الخرطوم وتشاد وكيفية التنسيق والتعاون بشأنها.وأولت صحف الجمعة اهتماماً بلقاء عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار إير بمكتبه، بالقصر الجمهوري أمس، سفيرة مملكة النرويج لدى السودان، السفيرة تريزا لوكن غازيل, واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد.وأخبرت عن وصول أول طائرة مصرية يوم أمس تحمل 174 طناً من المساعدات الإنسانية للسودان ضمن جسر جوي للمتضررين بمناطق النزاع القبلي في البلاد.وعرجت صحف السودان على تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تأخر معالجة التحديات التي تواجه العالم، مما سيقود إلى الاقتراب من الانهيار العالمي، على المستويين المادي والسياسي، مشيراً إلى أن المشاكل برغم أنها غير مسبوقة، إلا أنها ليست عصية على الحل.// انتهى //12:05ت م0031