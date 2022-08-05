نواكشوط 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسالتقى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة نواكشوط، بوفد وزاري من مالي، برئاسة وزير الشؤون الخارجية ، عبدولاي ديوب.وتطرق اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية إلى مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأفاد الوزير المالي في تصريح إثر اللقاء أنه أبلغ رسالة من الرئيس المالي إلى نظيره الموريتاني تضمنت امتنان القيادة والحكومة والشعب الماليين لموريتانيا حكومةً وشعبًا لما قدموه من دعم ومساندة لمالي خلال الظروف التي مرت بها مؤخراً.وعبر الوزير المالي عن تطلع الجانب المالي لتعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين.// انتهى //13:30ت م0034