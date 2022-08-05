أديس أبابا 7 محرم 1444هـ الموافق 5 أغسطس 2022م واسقدّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، لمدير عام إدارة المراسم في وزارة الخارجية الأثيوبية ديمكا أتنافو.وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //13:37ت م0036