جيزان 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول ، على مدينة جيزان ومحافظات الحرث ، والدائر بني مالك، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، وضمد ، وصبيا ، وأبوعريش ، وأحد المسارحة ، وصامطة ، والطوال ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //13:59ت م0040