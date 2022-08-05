بيساو 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسوقعت السلطات السنغالية اتفاقاً للسلام ووضع السلاح، مع حركة القوى الديمقراطية بكازامانس بالسنغال، في العاصمة بيساو وبإشراف من رئيس غينيا بيساو سيسوكو إمبالو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصاديةلدول غرب أفريقيا"إيكواس".ورحب الرئيس السنغالي ماكي صال بهذا الاتفاق، الذي جرى توقيعه بحضور ممثل مركز هنري دونان للحوار الإنساني ومقره في سويسرا.وأكد ماكي سال في بيان له أنه لا يزال عازماً على العمل من أجل توطيد سلام دائم في كازامانس جنوبي السنغال، والتي تطالب الحركة باستقلالها منذ عام 1982.وتتكون كازامانس من مناطق "كولدا" و"سيديو" و"زيغينشور"، وتشهد منذ 40 سنة نزاعاً مسلحاً مع السلطة المركزية السنغالية.// انتهى //13:59ت م0041