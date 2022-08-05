تبوك 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأكدت عضو مجلس إدارة الإتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية الدكتورة مزنه المرزوقي أن الاتحاد يسعى لتوفير بيئة آمنة للمسطحات المائية في المملكة وفق أعلى المعايير الدولية.وقالت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في ختام الدورة التدريبية الأولى في منطقه تبوك للإنقاذ والسلامة المائية لفئة السيدات والتي اختتمت بمدينه الملك خالد الرياضية بمنطقة تبوك أمس، بمشاركة 14 سيدة، أنه تم تقديم التدريب العملي والنظري للإنقاذ والسلامة المائية للمتدربات بواقع خمسين ساعه تدريبية استمرت خلال ستة أيام وفق اللوائح الفنية للاتحاد الدولي ILS .وأوضحت أن الاتحاد يسعى كذلك للمساهمة في وضع المعايير واللوائح الفنية للسلامة المائية للمسابح والشواطئ بالمملكة، بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة.// انتهى //14:22ت م0043