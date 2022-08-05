المدينة المنورة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الشؤون النسائية البرنامج الدعوي النسائي بعنوان " شهر الله المحرم " وذلك بجامع قباء بالمدينة المنورة .ويتضمن البرنامج الذي يأتي في إطار الجهود المتعددة والبرامج المتنوعة الخاصة بالنساء التي تقوم بها الوزارة حرصاً منها على نشر العلم الشرعي بينهم وتبصيرهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، إقامة محاضرتين بعنوان " فضل شهر الله المحرم " و" فضل يوم عاشوراء " .// انتهى //14:22ت م0044