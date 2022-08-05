ثقافي / "شهر الله المحرم" برنامج دعوي نسائي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
المدينة المنورة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس
نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الشؤون النسائية البرنامج الدعوي النسائي بعنوان " شهر الله المحرم " وذلك بجامع قباء بالمدينة المنورة .
ويتضمن البرنامج الذي يأتي في إطار الجهود المتعددة والبرامج المتنوعة الخاصة بالنساء التي تقوم بها الوزارة حرصاً منها على نشر العلم الشرعي بينهم وتبصيرهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، إقامة محاضرتين بعنوان " فضل شهر الله المحرم " و" فضل يوم عاشوراء " .
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14:22ت م
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