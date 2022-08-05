نجران 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسهطلت صباح اليوم أمطار غزيرة على منطقة نجران، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وشروره، و خباش، وحبونا، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهداده، والخانق، والصفاح، وحمى، وقرية فرع الجبل، وأودية نجران وحبونا، ووادي صيحان، ووادي حبابة، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة .جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //14:36ت م0045