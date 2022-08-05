عام / أمطار غزيرة على منطقة نجران
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
نجران 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس
هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة على منطقة نجران، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وشروره، و خباش، وحبونا، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهداده، والخانق، والصفاح، وحمى، وقرية فرع الجبل، وأودية نجران وحبونا، ووادي صيحان، ووادي حبابة، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة .
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
14:36ت م
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