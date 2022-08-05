رياضي / انطلاق مسابقة كأس الباحة للدرجات الهوائية الأربعاء القادم
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
الباحة 07 محرم 1444هـ الموافق 05 اغسطس 2022م واس
تنظم وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للدراجات -بالتعاون مع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة- الأربعاء المقبل بطولة كأس الباحة للدرجات الهوائية .
وستكون بداية السباق -الذي تصل مسافته إلى 16 كلم- من مقر إمارة المنطقة وصولاً إلى مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، وستكون المشاركة للرجال والنساء، وتستهدف 100 متسابق ومتسابقة من المحترفين والمحترفات في رياضة الدراجات الهوائية .
ويقام السباق ضمن فعاليات صيف الباحة 2022، ويمكن للراغبين بالمشاركة في السباق التسجيل عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPYxRsEp1apGr-sQNIkSm9k8YWOhLw7ZFFji9leFgapB6SGw/viewform
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