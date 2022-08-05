الباحة 07 محرم 1444هـ الموافق 05 اغسطس 2022م واستنظم وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للدراجات -بالتعاون مع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة- الأربعاء المقبل بطولة كأس الباحة للدرجات الهوائية .وستكون بداية السباق -الذي تصل مسافته إلى 16 كلم- من مقر إمارة المنطقة وصولاً إلى مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، وستكون المشاركة للرجال والنساء، وتستهدف 100 متسابق ومتسابقة من المحترفين والمحترفات في رياضة الدراجات الهوائية .ويقام السباق ضمن فعاليات ‫صيف الباحة 2022،‬ ويمكن للراغبين بالمشاركة في السباق التسجيل ‏عبر الرابط التالي: ‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPYxRsEp1apGr-sQNIkSm9k8YWOhLw7ZFFji9leFgapB6SGw/viewform// انتهى //15:31ت م0047