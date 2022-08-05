عام / ارتفاع عدد وفيات حادثة انفجار شاحنة صهريج الوقود بليبيا
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
طرابلس 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022م واس
ارتفع عدد الوفيات في حادث انفجار شاحنة صهريج لنقل الوقود في بلدية بنت بية بجنوب ليبيا إلى 12 شخصًا بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم .
وأفادت وكالة الأنباء الليبية أنه تم نقل العديد من الأشخاص المصابين في حادث الانفجار إلى عدد من الدول لتلقي العلاج .
مما يذكر أن انفجار الشاحنة والذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين .
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