طرابلس 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022م واسارتفع عدد الوفيات في حادث انفجار شاحنة صهريج لنقل الوقود في بلدية بنت بية بجنوب ليبيا إلى 12 شخصًا بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم .وأفادت وكالة الأنباء الليبية أنه تم نقل العديد من الأشخاص المصابين في حادث الانفجار إلى عدد من الدول لتلقي العلاج .مما يذكر أن انفجار الشاحنة والذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين .// انتهى //15:34ت م0048