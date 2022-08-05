عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.277 سلة غذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
إسلام آباد 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.277 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق سوات، وشانغلا، وبونير، ودير العليا في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 8.939 فردًا .
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم .
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15:43ت م
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