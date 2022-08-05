عمّان 07 محرم 1443 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم عودة 46103 سوريين مسجلين لدى الأردن كلاجئين إلى بلادهم منذ عام 2018، في حين بلغ عدد العائدين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1895 لاجئاً.وأفادت المفوضية ، أن عدد اللاجئين في الأردن -بحسب الأرقام التابعة للمفوضية بلغ 761.5 ألف لاجئ، منهم 675 ألف لاجئ سوري، يليهم العراقيون بنحو 66 ألفاً، فالسودانيون 5.5 آلاف، ثم الصوماليون 656 لاجئاً، والبقية من جنسيات مختلفة.// انتهى //17:08ت م0057