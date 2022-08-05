حفر الباطن 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة القبول والتسجيل نتائج الطلبة المرشحين والمرشحات للقبول في الدفعة الأولى للعام الجامعي ١٤٤٤ هـ.ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات تأكيد القبول إلكترونياً عبر أيقونة حالة طلب التقديم من خلال بوابة القبول في موقع الجامعة الرسمي، مبينة أن آخر موعد لتأكيد القبول إلكترونياً هو الساعة ١٢ مساءً من يوم السبت ٨ محرم ١٤٤٤ هـ .وأكدت على أن عدم تأكيد القبول الإلكتروني خلال المدة المحددة سيؤدي إلى إلغاء القبول بشكل آلي مع عدم استحقاق المرشح والمرشحة المنافسة في الدفعات القادمة .يذكر أن موعد إعلان القبول للدفعة الثانية حدد في يوم الأحد ٩ محرم ١٤٤٤ هـ، والدفعة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء ١٢ محرم ١٤٤٤هـ .// انتهى //17:10ت م0058