تونس 07 محرم 1444هـ الموافق 05 أغسطس 2022م واسأحبطت الوحدات التابعة للأقاليم البحرية للحرس التونسي بالوسط والساحل والشمال ثماني عمليات اجتياز للحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية .وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية فإن وحداتها أنقذت 172 مهاجرا غير شرعي من الغرق من بينهم 60 مهاجرا من جنسيات أفريقية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .// انتهى //17:57ت م0060