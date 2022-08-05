إسلام آباد 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري مع نظيره وزير خارجية كوريا الجنوبية جين بارك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقد حالياً في كمبوديا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في المجلات كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:59ت م0061