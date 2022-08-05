الرياض 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واساختُتمت اليوم دورة حكام كرة القدم في رابطة الهواة الفرعية بتبوك التي أقيمت في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك بحضور 19حكماً.وتهدف الدورة إلى إطلاع الحكام على التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم والتطبيقات عليها.وتم خلال الدورة شرح كامل لقانون كرة القدم وخاصة المادة 17 ، وعرض مقاطع مرئية لحالات تحكيمية في عدة مباريات محلية ودولية، والرد على أسئلة الحكام واستفساراتهم.// انتهى //18:40ت م0064