القاهرة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واستغلب منتخب مصر تحت 18 عامًا على نظيره الغيني بنتيجة (68-43) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة الأفريقية لكرة السلة المقامة حالياً بمدغشقر.ونجح منتخب مصر في إنهاء الربع الأول من اللقاء بنتيجة 25-17، ثم الربع الثاني بنتيجة 44-21، والربع الثالث بنتيجة 61-33، ثم نهاية اللقاء بنتيجة 68-43.وكان منتخب مصر قد حقق الفوز يوم أمس في المباراة الأولى على منتخب أنجولا بنتيجة (69-43) ويستعد لمواجهة منتخب مالي في المباراة الثالثة يوم غدٍ السبت.ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات مالي وأنجولا ورواندا وغينيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مدغشقر والجزائر والسنغال وبنين.//انتهى//18:42ت م0066