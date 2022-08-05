رياضي / منتخب مصر تحت 18 عام يفوز على نظيره الغيني في البطولة الأفريقية لكرة السلة
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
القاهرة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس
تغلب منتخب مصر تحت 18 عامًا على نظيره الغيني بنتيجة (68-43) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة الأفريقية لكرة السلة المقامة حالياً بمدغشقر.
ونجح منتخب مصر في إنهاء الربع الأول من اللقاء بنتيجة 25-17، ثم الربع الثاني بنتيجة 44-21، والربع الثالث بنتيجة 61-33، ثم نهاية اللقاء بنتيجة 68-43.
وكان منتخب مصر قد حقق الفوز يوم أمس في المباراة الأولى على منتخب أنجولا بنتيجة (69-43) ويستعد لمواجهة منتخب مالي في المباراة الثالثة يوم غدٍ السبت.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات مالي وأنجولا ورواندا وغينيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مدغشقر والجزائر والسنغال وبنين.
//انتهى//
18:42ت م
0066