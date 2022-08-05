الأمم المتحدة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسنشرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اليوم أحدث مؤشر لأسعار الغذاء، وهو المقياس الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لخمس سلع غذائية هي: (الحبوب، والزيوت النباتية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والسكر).وأفادت منظمة (الفاو) خلال مؤشرها بحدوث انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية في شهر يوليو، مبينة أن مؤشر أسعار الغذاء المرصود عن كثب بلغ 140.9 نقطة في يوليو، بانخفاض قدره 8.6 % عن يونيو، مسجلاً الانخفاض الشهري الرابع على التوالي منذ أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من العام.وأشارت إلى أنه رغم ذلك بقي هذا المؤشر أعلى مما كان عليه في يوليو 2021 بنسبة 13.1 %.// انتهى //18:47ت م0068