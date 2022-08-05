واشنطن 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسالتقى ملك تونغا توبو السادس اليوم بنائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان التي تزور نوكو ألوفا حالياً .وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة جهود تونغا للتعافي من ثوران بركان هونغ تونغا - هونغ هاباي والتسونامي في يناير، إلى جانب بحث التزام الولايات المتحدة بتعزيز المشاركة مع تونغا في عدد من المجالات.// انتهى //19:27ت م0070