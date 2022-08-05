سياسي / ملك تونغا يلتقي بنائبة وزير الخارجية الأمريكي
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
واشنطن 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واس
التقى ملك تونغا توبو السادس اليوم بنائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان التي تزور نوكو ألوفا حالياً .
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة جهود تونغا للتعافي من ثوران بركان هونغ تونغا - هونغ هاباي والتسونامي في يناير، إلى جانب بحث التزام الولايات المتحدة بتعزيز المشاركة مع تونغا في عدد من المجالات.
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19:27ت م
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