الرباط 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0.72 %، مسجلا 11.947,29 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.91 % ليستقر عند 968,8 نقطة، وبدوره تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.31 % مسجلا 894,53 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 44,62 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 620,97 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:27ت م0071