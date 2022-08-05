مكة المكرمة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأنهت محافظة خليص من خلال بلدية خليص تنفيذ مشروع تطوير وتحسين تقاطع الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بإزالة المجسم القديم واستبداله بإشارة ضوئية وإعادة تصميم المداخل والمخارج لتسهيل الحركة المرورية وإعطائها الانسيابية الكاملة .وعبّر محافظ خليص عبدالله بن جلوي الأبيرقي عن شكره وتقديره لرئيس بلدية خليص المهندس عبدالعزيز المالكي وجميع منسوبي البلدية على تنفيذ هذا المشروع الذي ينطلق من رؤية المحافظة التي تحمل عنوان "من أجل تنمية المحافظة وتحقيق جودة الحياة وأنسنة الأحياء"، المنسجمة مع إستراتيجيات إمارة منطقة مكة المكرمة الموائمة لرؤية المملكة 2030، لافتا النظر إلى أن رؤية المحافظة تحمل ستة محاور تتمثل في تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله، وكذلك استحداث وسط راقٍ للمحافظة، علاوة على المحور الزراعي والمحور الصناعي والمحور الاستثماري، إضافة إلى المحور السياحي والتاريخي .وأفاد أنه تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية رئيس البلدية ومدير فرع وزارة الزراعة في المحافظة وبعض المستشارين من المواطنين المتعاونين لمتابعة تنفيذ الرؤية التي حُدّد لتنفيذها ست سنوات، مُقدّرا جهود فريق العمل وأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود ومتابعة لتحقيق تلك الرؤية .// انتهى //19:55ت م0074