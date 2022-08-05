تبوك 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية - اليوم - الدورة الدولية الأولى للإنقاذ والسلامة المائية لفئة السيدات، التي أقيمت على مدى ستة أيام في منطقة تبوك.وأوضحَ المدير التنفيذي يوسف بشير، أن هذه الدورة التي شارك بها 14 متدربةً بواقع 50 ساعةً تدريبيةً؛تأتي سعياً من الاتحاد لنشر ثقافة الانقاذ والسلامة المائية بين فئات المجتمع، مبيناً أن هذه الدورة هي بداية لدورات فنية تخصصية قادمة بإذن الله.// انتهى //20:59ت م0077