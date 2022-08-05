واشنطن 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأعلنتْ المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، في غانا اليوم، تقديمَ بلادها أكثر من 127 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لأفريقيا من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية-في بيان صحفي اليوم- أن المساعدات المعلنة ستوفر الدعم المنقذ للحياة للاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليًا وعديمي الجنسية والأشخاص المضطهدين في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك المتضررون من الأزمات في القرن الأفريقي والساحل وحالات الطوارئ الأخرى.وأفادت أن المساعدات ستدعم الحلول الدائمة للاجئين السابقين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية، مشيرةً إلى أن هذه المساعدة ستمكن الشركاء في المجال الإنساني من مساعدة أكثر من سبعة ملايين لاجئ وطالب لجوء مستضافين حاليًا في جميع أنحاء أفريقيا، إضافةً إلى أكثر من 25 مليون نازحٍ داخلياً.// انتهى //20:59ت م0078