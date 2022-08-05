الرياض 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واستأهلَ المنتخبُ السعودي للشباب لكرة السلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية ونهائي بطولة الخليج، بعد فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة " 70 - 50 " ، خلال مواجهتهما - اليوم - على صالة نادي الوصل في مباراة نصف نهائي بطولة الخليج.وقدمَ المنتخبُ السعودي مستوىً فنياً مميزاً خاصة في الفترتين الثالثة والرابعة، بعد تقدُّم المنتخب الكويتي في الفترتين الأولى والثانية ( 13-10 ) ، ( 30 - 29 )، ليعود الأخضر ويفرض أفضليته في الفترة الثالثة مسجلاً 23 نقطة، واستمر على نفس الأداء والمستوى في الفترة الرابعة وأنهى اللقاء لصالحه بفارق 20 نقطةً.يُذكر أنَّ الأخضرَ السعودي سيلتقي بنظيره القطري غداً في المباراة النهائية.// انتهى //21:05ت م0080