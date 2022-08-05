إسلام آباد 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسقضت قوات الجيش الباكستاني على شخص من العناصر الإرهابية خلال عملية نفَّذَتها في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضحَ-بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم- أنَّ العمليةَ نفَّذَتها فرقةٌ عسكريةٌ بناء على معلومات استخباراتية، مشيرًا إلى أنَّ الإرهابي - الذي قتل- كان من العناصر المطلوبة لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية.وأضافَ أنَّ جندياً من رجال الجيش قُتِلَ خلال تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية في تلك المنطقة، مبينًا أنَّ الفرقةَ العسكريةَ صادرت كميةً من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة خلال عملية التمشيط التي تم تنفيذها في ضواحي "ميرانشاه" كبرى مدن المقاطعة.// انتهى //21:07ت م0081