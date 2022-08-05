واشنطن 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسالتقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم في نوكوالوفا، برئيس وزراء تونغا وزير الدفاع سياوسي سوفاليني، ووزير الخارجية فيكيتامويلوا أوتويكامانو.وناقش الأطراف-بحسب بيان الخارجية الأمريكية-عمليةَ إنشاء سفارة أمريكية في نوكوالوفا، وسبل تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وتونغا في عدد من المجالات، بما في ذلك الإغاثة الإنسانية، ومساعدة الصحة العامة، ومكافحة تغير المناخ، وقضايا الأمن الإقليمي.// انتهى //21:08ت م0083