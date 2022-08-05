سياسي / نائبة وزير الخارجية الأمريكي تلتقي بعدد من مسؤولي تونغا
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
واشنطن 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس
التقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم في نوكوالوفا، برئيس وزراء تونغا وزير الدفاع سياوسي سوفاليني، ووزير الخارجية فيكيتامويلوا أوتويكامانو.
وناقش الأطراف-بحسب بيان الخارجية الأمريكية-عمليةَ إنشاء سفارة أمريكية في نوكوالوفا، وسبل تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وتونغا في عدد من المجالات، بما في ذلك الإغاثة الإنسانية، ومساعدة الصحة العامة، ومكافحة تغير المناخ، وقضايا الأمن الإقليمي.
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21:08ت م
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