الطائف 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسانتزعت المطية "شغف" لـ عبدالعزيز بن معلاء السهلي، لقبَ الأسرع بعد فوزها بالمركز الأول في الشوط المسائي الثالث فئة جذاع بكار، بتوقيت 8:06.434 دقائق، ضمنَ الأشواط التمهيدية في مهرجان سموِّ وليِّ العهد للهجن 2022.وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الثمانية الأخرى كالتالي: "كحل" لـ علي بن سعيد العويسي، "زعفران" لـ سهيل الرملي العامري، "حطاب" لـ موسى بن عبدالرحمن الشلوي، "الظبي" لـ عبدالعزيز بن معلاء السهلي، "بدران" لـ ناصر بن سعود العجمي، "الشاهينيه" لـ راشد بن عساف العجمي، وأخيراً "شاهين" لـ سالم بن طالب المري.// انتهى //21:10ت م0084