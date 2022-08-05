غزة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واساُستشهدَ 10 فلسطينيين وأُصيبَ آخرون بجروح متفرقة، جراء الغارات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - اليوم- أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى 10 شهداء، بينهم طفلة وسيدة، و55 مصابًا آخرين بجروح مختلفة.وشنَّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم- عدة غارات صاروخية، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عددًا من القذائف استهدفت أراضيَ زراعيةً ومواقعَ في مناطق عدة شرق القطاع.وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخين شقتين سكنيتين في الطابق السابع بـ"برج فلسطين" في حي الرمال غرب مدينة غزة؛ما أدَّى إلى استشهاد تيسير الجعبري وإصابة آخرين، إضافة إلى مركبة في حي الشجاعية شرق غزة؛ ما أدَّى إلى استشهاد اثنين في المركبة بينهم طفلة هي ألاء قدوم البالغة من العمر خمسة أعوام.كما أِصيب عددٌ من الفلسطينيين بينهم أطفال في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استهداف موقعين على الأقل شرق المدينة؛ ما أدَّى إلى اشتعال النيران فيهما وإلحاق أضرار.وقصفت دبابات الاحتلال مواقعا شرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع؛ ما أوقعَ أضرارًا في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.// انتهى //21:17ت م0085