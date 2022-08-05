إسلام آباد 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأعلنتِ الحكومةُ الباكستانية حالةَ الطوارئ اليوم في المناطق المتضررة من الأمطار والفيضانات في البلاد.وأوضحَ - بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد- أن شهباز شريف وَجَّهَ بتوفير ميزانية بقيمة خمسة مليارات دولار للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث للتمكُّن من تكثيف جهودها في إغاثة المتضررين من الفيضانات، مبينًا أن رئيس الوزراء عقدَ اجتماعًا طارئًا لمراجعة الأوضاع في المناطق المتضررة من الفيضانات.// انتهى //21:18ت م0086