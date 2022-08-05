الباحة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى, والمندق , والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , والأمير مشاري, والثروة الوطني , والمنتزه الوطني, والشكران، والخلب, والفرشة, وشهبة, وطيبة الاسم، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.جعلَها اللهُ سُقْيَا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.// انتهى //21:52ت م0087