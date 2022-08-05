الأمم المتحدة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسعبرت قافلة أممية من حلب إلى سرمدا شمال غربي سوريا مؤلفة من 14 شاحنة وتحمل الغذاء إلى حوالي 43 ألف شخص.وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن هذه هي القافلة السادسة العابرة للخطوط، التي تأتي تماشيًا مع الخطة التشغيلية المشتركة بين الوكالات المعتمدة على قرار مجلس الأمن 2585، والأولى منذ تبني قرار مجلس الأمن 2642.وأشار إلى أن 4.1 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات لتلبية أكثر الاحتياجات الأساسية، 80% منهم نساء وأطفال.// انتهى //21:55ت م0088