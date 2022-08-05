المدينة المنورة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأصدرَ المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس - اليوم - في منطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمَّنت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة, تشملُ تأثيراتُها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .وأوضحَ المركز أنَّ الحالةَ تشملُ المدينةَ المنورة ومحافظاتِ الصويدرة والعُلا والعيص والفريش والمندسة وخيبر ، وتستمرُ حتى الساعة الـ 2 صباحاً.// انتهى //22:35ت م0091