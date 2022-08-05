عام / " الأرصاد" : أمطارٌ متوسطةٌ إلى غزيرة على المدينة المنورة
الجمعة 1444/1/7 هـ الموافق 2022/08/05 م واس
المدينة المنورة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واس
أصدرَ المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس - اليوم - في منطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمَّنت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة, تشملُ تأثيراتُها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .
وأوضحَ المركز أنَّ الحالةَ تشملُ المدينةَ المنورة ومحافظاتِ الصويدرة والعُلا والعيص والفريش والمندسة وخيبر ، وتستمرُ حتى الساعة الـ 2 صباحاً.
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22:35ت م
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