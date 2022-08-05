القاهرة 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسخسرَ منتخبُ مصر من نظيره الدنماركي بنتيجة "32 - 27" في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم في نسختها التاسعة للناشئات لكرة اليد، التي تستضيفها مقدونيا الشمالية.وبهذه النتيجة تأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم المنتخبان المصري والدنماركي، وودَّعَ منتخبُ البرتغال البطولةَ من الدور الرئيسي.// انتهى //22:51ت م0092