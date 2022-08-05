نيويورك 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأعرب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المستمر بما في ذلك القتل المستهدف لقادة فلسطينيين.وقال وينسلاند في بيان صحفي اليوم: إن ذلك يأتي في ظل القصف المتواصل للمحتل الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، مشيراً كذلك إلى التقارير التي تفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات.وأكد في بيانه أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأي هجمات ضد المدنيين.// انتهى //23:24ت م0095