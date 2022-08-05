نجران 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد - اليوم - تنبيهاً متقدماً من استمرار حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدرالجنوب ، و ثار ، وحبونا ، وخباش ، ويدمة.وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ.// انتهى //23:28ت م0096