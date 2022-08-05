نيويورك 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 6.75 نقاط بنسبة 0.16%، إلى 4145.19 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 63.02 نقطة بنسبة 0.50% إلى 12657.56 نقطة.وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا 76.65 نقطة بنسبة 0.23% إلى 32803.47 نقاط.// انتهى //23:31ت م0098