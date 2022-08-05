الطائف 07 محرم 1444 هـ الموافق 05 أغسطس 2022 م واسخطف الجواد " عسفان الخالدية " والفرس " ألاء الرحمن " - اليوم - المركز الأول في شوطي السباق التحضيري لكأس الملك فيصل، وجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، خلال الحفل العشرين ضمن منافسات الأسبوع السابع لموسم سباقات الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية .وتضمن الحفل عدة أشواط رئيسة، أهمها السباق التحضيري لكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - للخيل العربية الأصيلة الذي سيقام هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى شوط جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية.وتوج الجواد عسفان الخالدية ابن الفحل العالمي ليث الخالدية العائد ملكيته إلى أبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتدريب سعد بن مشرف، وقيادة الخيال عبدالله العوفي ، بالسباق التحضيري لكأس الملك فيصل الذي بلغت مسافته 1600م مفتوح الدرجات لعمر 3 سنوات .في المقابل حققت الفرس ألاء الرحمن ابنة نيولاين المملوكة لإسطبل جواد الحبيب، وتدريب غيث الغيث، وقيادة الخيال عادل الفريدي الفوز في شوط جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية.وازدان ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف بحضور كبير من قبل أهالي وزوار المحافظة ومحبي السباقات، حيث امتلأت جنبات الميدان ومرافقه المخصصة للفعاليات بعدد كبير من محبي رياضة الفروسية، إضافة إلى توزيع جوائز مخصصة للجمهور.// انتهى //23:37ت م0101