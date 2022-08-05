عمّان 7 محرم 1444 هـ الموافق 5 أغسطس 2022 م واسأكدت الحكومة الأردنية اليوم، ضرورة الوقف الفوري لعدوان المحتل الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.وحذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول من التبعات الخطيرة للتصعيد وترويع المدنيين الذي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس.وأضاف أن حل مشكلة القطاع يكمن في رفع الحصار الجائر عنه والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.// انتهى //23:44ت م0103