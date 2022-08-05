جازان 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة تداعيات الحالة المطرية، التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية وما يصاحبها من تقلبات وظواهر جوية، وهطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان وعدد من المحافظات الجبلية والساحلية، وجريان سيول عدد من الأودية والشعاب بالمحافظات والمراكز ، حيث أطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك المحافظات.ووجه سمو أمير المنطقة بالنيابة، محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والنقل والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الحالة المطرية الموسمية والإجراءات التي تمت حيالها، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ - لا سمح الله - ، من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.// انتهى //00:25ت م0002