الرياض 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واستأهل المنتخب السعودي لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص إلى نهائي بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص، بعد فوزه على المنتخب الأمريكي بثلاثية نظيفة ، خلال مواجهتهما أمس في نصف النهائي بمدينة ديترويت الأمريكية.حضر المباراة الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب و المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي عبد الرحمن القريشي.من جهته ثمن رئيس الأولمبياد الخاص السعودي الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، هذا الفوز والصعود للمباراة النهائية والجهود الكبيرة للاعبين والجهازين الفني والإداري، مؤكدة استعداداتهم لخوض اللقاء الأهم والذي من خلاله يسعى الأخضر للفوز والتتويج بالذهب.من جانبه اجتمع المهندس أيمن عبد الوهاب مع المديرين الوطنيين لبرامج الأولمبياد الخاص المشاركة بالبطولة وهي السعودية ومصر والإمارات والمغرب لتقديم التهنئة لهم على مشوارهم في البطولة، حاثهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة، متمنياً التوفيق للأخضر السعودي وتحقيق كأس البطولة.// انتهى //00:54ت م0003