تونس 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسدانت تونس العدوان الغاشم على قطاع غزة المحاصر، الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء من بينهم أطفال وإصابة عشرات الجرحى.ودعا بيان لوزارة الخارجية التونسية، مجددًا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة توفير الحماية الدّولية اللازمة له، والتصدي لجرائم المحتل، ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية.وأكد البيان التزام تونس الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني في انتهاء الاحتلال، وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته.// انتهى //00:59ت م0004