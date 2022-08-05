القاهرة 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسأدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الغاشم على قطاع غزة، مؤكدة أن هذا العدوان لن ينال من عزيمة وصمود شعب فلسطين أو من حقوقه الوطنية الراسخة المشروعة طبقًا للقانون والشرعية الدولية.وحملت الجامعة فى بيان لها أمس، الاحتلال كامل المسؤلية عن هذا العدوان وتداعياته وعن الجرائم الدموية البشعة التي يواصل ارتكابها، والتي تتطلب المسائلة الدولية أمام جهات العدالة الدولية المختصة.ودعت المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا العدوان وتوفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.// انتهى //01:16ت م0006